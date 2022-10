DTE, führend bei Intelligence-Lösungen für Metalle, meldet die Unterzeichnung eines Vertrags im Volumen von 1,85 Millionen mit Nordural Grundartangi ehf, ("Nordural") einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Century Aluminium Company (NASDAQ: CENX) in Island.

DTE wird im Rahmen des Vertrags seine revolutionäre Lösung zur Echtzeit-Analyse der chemischen Zusammensetzung für die vier Abschöpfstationen der neuen kohlenstoffarmen Barren-Gießerei bereitstellen. Die Lösung von DTE wird die Qualität des flüssigen Aluminiums überwachen, das von der Elektrolysekammer zu den Öfen geleitet wird und die Wertschöpfungskette optimieren, indem die richtige Aluminiumqualität basierend auf dem zu gießenden Endprodukt an den entsprechenden Ofen weitergeleitet werden kann. Nordural wird von der Maximierung des Durchsatzes, der Minimierung der Zykluszeit in den Öfen, der Minimierung der Emissionen und des Energieverbrauchs und der Beseitigung von Engpässen in der Gießerei profitieren. Die vollständig autonome Lösung von DTE sorgt dafür, dass manuelle Eingriffe des Anlagenpersonals nicht mehr erforderlich sind und trägt so zur Anlagensicherheit und Reduzierung der Analysekosten bei.

Auslöser für die Entscheidung von Nordural war eine ähnliche, in der bestehenden Gießerei getestete Lösung. Olafur Arnar Fridriksson, Projektleiter der neuen Barren-Gießerei bei Nordural, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, mit DTE weiterhin zusammenzuarbeiten. Wir erkennen ein großes Potenzial in den zurzeit in unserer Gießerei getesteten Anlagen, sodass die Wahl von DTE für dieses Projekt eine leichte Entscheidung war. Als strategischer Partner von Nordural wird die Lösung von DTE schrittweise in den gesamten Produktionsprozess implementiert."

Diego Areces, CEO von DTE, sagte: "Ich bin sehr dankbar und freue mich über diese Gelegenheit, die ein wichtiger Meilenstein für DTE ist. Nordural ist einer unserer strategischen Partner und unterstützt DTE nach wie vor erheblich. Wir freuen uns darauf, das Versprechen, einen wertvollen Beitrag zu dem neuen Projekt einer kohlenstoffarmen Barren-Gießerei zu leisten, einzulösen. Darüber hinaus werden wir weiterhin zusammenarbeiten und die Lösung von DTE in den Produktionsprozess von Nordural implementieren, um die betriebliche Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu maximieren."

Die neue, wertgesteigerte Gießerei von Nordural wird eine Produktionskapazität von 150.000 Tonnen Barren haben und voraussichtlich im ersten Quartal 2024 die Produktion aufnehmen. Das Erweiterungsprojekt wird überdies die Jahreskapazität von Grundartangi zur Herstellung primärer Gusslegierungen von derzeit 60.000 Tonnen auf 120.000 Tonnen verdoppelt. Diese zusätzliche Kapazität für Barren und primäre Gusslegierungen ersetzt die Produktion von Standardblöcken und lässt damit die erwarteten Produktprämien für Produkte von Grundartangi steigen. Die Investition von 120 Millionen wird voraussichtlich dazu führen, dass während der Errichtung etwa 90 und dauerhaft etwa 40 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Die Herstellung der neuen Barren und Gießereiprodukte nach Natur-Al soll auf die steigende Nachfrage der europäischen Kunden nach kohlenstoffarmen Aluminiumprodukten eingehen. Grundartangi nutzt die zu 100 erneuerbaren Energieressourcen Islands zur Herstellung von Aluminium nach Natur-Al, das einen der niedrigsten CO2-Fußabdrücke der Welt hat. Barren und Gießereiprodukte nach Natur-Al werden weniger als ein Viertel des CO2-Gehalts des Industriedurchschnitts aufweisen und so der wachsenden Nachfrage der umweltbewusstesten Verbraucher in Europa nachkommen. Produkte nach Natur-Al können den Kohlenstoff-Fußabdruck der Endprodukte erheblich reduzieren, ein notwendiger Faktor für die hart umkämpften Märkte in den Bereichen Konsumgüter, Fahrzeuge, Verpackungen und Baumaterialien.

Über DTE

DTE, Unlocking the Future of Metals, ist der führende Innovator im Bereich der Echtzeit-Intelligenz für Flüssigmetalle. Er bedient Kunden in der gesamten Wertschöpfungskette der Produktion und Herstellung von Metallen durch die Maximierung des Werts, der Nachhaltigkeit, Sicherheit und Effizienz für alle Beteiligten.

Wir wollen den Fortschritt der Menschheit mit umweltfreundlicheren, sichereren, effizienteren und wertvolleren Metallen voranbringen, zur Lösung der 1,5-Grad-Herausforderung beitragen und die digitale Transformation hin zu Industrie 4.0 mit IIoT-Analysetechnologie der nächsten Generation fördern. Durch wertvolle Intelligenz und prädiktive Erkenntnisse aus Flüssigmetallen ermöglicht DTE konkrete finanzielle und ökologische Geschäftsergebnisse von der Betriebsebene bis zu den Geschäftsebenen.

IREAS, die einzigartige, vernetzte Echtzeit-Intelligenzlösung von DTE für flüssige Metalle, ermöglicht die nahtlose Integration von IT und OT und kombiniert dazu die Analyse der chemischen Zusammensetzung geschmolzener Metalle basierend auf der laserinduzierten Breakdown-Spektroskopie für Flüssigphasen (LP-LIBS) mit einer auf künstlicher Intelligenz basierenden Analyseplattform und digitalen Intelligence-Serviceleistungen für Metalle.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dte.ai.

