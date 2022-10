München (ots) -- Neuer Song des italienischen Sängers und Songwriters- Der perfekte Mix aus Romantik und guter Laune- "Viva l'amore" ab Freitag, 21. Oktober 2022, digital auf allen Kanälen erhältlichWer kennt es nicht: Das Gefühl von Schmetterlingen im Bauch, das Lächeln auf den Lippen, wenn man an sie oder ihn denkt und die Sehnsucht, die man verspürt, wenn man nur einen Moment lang voneinander getrennt ist. Diese Emotionen bringt Pietro Basile mit seinem neuen Song "Viva l'amore" auf den Punkt. Die Single erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 21. Oktober 2022, digital auf allen Kanälen erhältlich.Der warmherzige Sänger und Songwriter Pietro Basile ist nach seinem Erfolg mit "Hast du mich jemals geliebt?" wieder zurück. In der heute erscheinenden neuen Single hat er sein Glück gefunden. Er singt von der Liebe, von Freudentänzen, von der Sehnsucht, aber auch von der Gewissheit, dass da immer jemand ist. "Viva l'amore" ist die Antwort auf alle Fragen zum Thema Liebe. Wie von dem italienischen Singer-Songwriter gewohnt, erweckt auch dieser Song ein wohliges Gefühl und hat dazu noch einen sehr schwungvollen Refrain mit Ohrwurmpotential.Am 27. Oktober präsentiert Pietro Basile seinen neuen Song in der BR Abendschau, nur mit Piano und Gitarre als Begleitung. Wer Lust auf Rhythmen hat, die einen mitreißen und einen warm ums Herz werden lassen, sollte sich "Viva l'amore" nicht entgehen lassen.Pietro Basile - "Viva l'amore" erscheint am 21. Oktober 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Sony Music.----- Download / Stream-----LINK (https://smg.lnk.to/PietroBasile-vivalamore)Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5350449