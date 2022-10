Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation usw. - es gibt diverse Themen, die die Märkte verarbeiten müssen. Der DAX hat sich vor dem Hintergrund in den vergangenen Wochen recht stabil gezeigt. Auch wenn es heute nach unten geht. Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt von Netfonds, hatte sich zuletzt immer wieder skeptisch geäußert. Seine Börsenampel steht zwar weiter auf Rot. Allerdings sieht der Marktexperte mittlerweile durchaus Chancen für Investoren. Vor allem ein Sektor dürfte seiner Ansicht nach in der Bilanzsaison auf sich aufmerksam machen. Was Hellmeyer von der EZB-Sitzung nächste Woche erwartet, wie er darüber hinaus die jüngsten Entwicklungen in England und China einschätzt, erfahren Sie im folgenden Interview. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1