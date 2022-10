Berlin (ots) -Ampel gibt dem Druck der Union nachDer Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss am Donnerstag eine neue Förderlinie zur Endometriose. Zur Erforschung dieser Krankheit sollen im Etat fünf Millionen jährlich vorgesehen werden. Dazu erklären die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dorothee Bär und die frauen- und familienpolitische Sprecherin Silvia Breher:Dorothee Bär: "Endlich gibt die Ampel dem Druck der Union nach: Die neue Förderlinie für Frauengesundheit ist ein erster Schritt. Die Betroffenen sowie die Ärztinnen und Ärzte hätten das auch früher und schneller haben können. Wir dürfen es nicht bei der Ausweitung der Forschung belassen, so wichtig diese auch ist. Wir müssen auf Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen setzen. Endometriose muss auf den Lehrplan der Schulen, in das Ausbildungsprogramm der Mediziner und wir müssen als gesamte Gesellschaft darüber reden und aufklären. Dafür wird sich die Unionsfraktion weiter einsetzen und für die betroffenen Frauen kämpfen."Silvia Breher: "Wir freuen uns sehr, dass nun auch die Ampel-Koalition die Bedeutung und Auswirkung von Endometriose für Frauen und unsere Gesellschaft als Ganzes erkannt hat. Gerade letzten Monat haben wir noch eine anderslautende Antwort auf unsere Kleine Anfrage erhalten, in der die Bundesregierung angekündigt hat, in den kommenden Jahren keine Mittel für die spezifische Erforschung der Endometriose einstellen zu wollen. Umso besser, dass wir als Union nun mit unserer Anfrage und vor allem mit unserer Veranstaltung zu diesem Thema in der vergangenen Woche unseren Teil dazu beitragen konnten, dass das Leiden von bis zu zwei Millionen Frauen in Deutschland endlich ernst genommen und die Endometriose-Forschung in Zukunft mit fünf Millionen Euro jährlich gefördert werden wird."Hintergrund:Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion finden Sie hier:https://dserver.bundestag.de/btd/20/033/2003338.pdfMehr Infos zur Veranstaltung:https://ots.de/3t5xU8Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5350496