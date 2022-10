Die Munich Re ist am Freitagmittag der stärkste Wert im DAX. Laut Pressemitteilung von 12:45 Uhr will der Münchner Rückversicherer - trotz Hurrikan "Ian" - an der Prognose eines Jahresgewinns von rund 3,3 Milliarden Euro festhalten. Viele Marktteilnehmer hatten nach der Gewinnwarnung der Swiss Re am Dienstag nicht mehr damit gerechnet.Im dritten Quartal 2022 verzeichnete die Munich Re in der Schaden/Unfall-Rückversicherung überdurchschnittlich hohe Belastungen durch Großschäden. Hurrikan Ian soll ...

