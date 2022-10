Hamburg (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit übermitteln wir Ihnen im Auftrag der Vorsitzenden des NDR-Verwaltungsrates, Karola Schneider, folgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.NDR Intendant Joachim Knuth hat in der Sitzung des Verwaltungsrats am 21. Oktober 2022 die Planungen für das Jahr 2023 präsentiert. Der Verwaltungsrat hat den Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 und die finanzrelevanten Teile des Entwurfs des Entwicklungsplans für das kommende Jahr zur Kenntnis genommen und an den Finanzausschuss des Verwaltungsrates überwiesen.Karola Schneider, Vorsitzende des NDR Verwaltungsrats: "Mit dem Wirtschaftsplan 2023 des NDR liegt ein solider Entwurf auf dem Tisch. Für die Gremien sind die Kriterien Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit für die Diskussion maßgeblich. Diese Aspekte sind auf Grundlage des Staatsvertrages wesentlich bei den Beratungen im Verwaltungsrat."Der Verwaltungsrat hat zudem einem gemeinsamen Podcast-Projekt zwischen dem NDR und dem Bayrischen Rundfunk (BR) zugestimmt. Bei dem Podcast unter dem Arbeitstitel "Daily" handelt es ich um einen journalistisch anspruchsvollen, werktäglichen Podcast mit dem Schwerpunkt Recherche und Hintergrund. Durch das gemeinsame Projekt werden Kooperationen innerhalb der ARD gefördert und Ressourcen gebündelt.Mit dem Podcast wollen NDR und BR Menschen, die mit klassischen linearen Angeboten nicht erreicht werden, mit dem Kern des öffentlich-rechtlichen Auftrags in Berührung bringen - mit unabhängiger Information und aufwendiger Recherche. Die Zielgruppe des Podcasts sind vor allem 30- bis 49-Jährige. Der Podcast soll zum ersten Mal im Januar 2023 erscheinen; die Federführung zwischen NDR und BR wechselt monatlich.Darüber hinaus hat der NDR Verwaltungsrat mehreren Personalvorschlägen des Intendanten Joachim Knuth zugestimmt:Zum 1. Dezember 2022, spätestens aber zum 1. Januar 2023, wird Juliane von Schwerin (50) für drei Jahre Hauptabteilungsleiterin des Programmbereichs Gesellschaft. Juliane von Schwerin wird die Abteilung gemeinsam mit Sabine Doppler leiten. Zu ihrem Aufgabenbereich gehört dann vor allem die Zuständigkeit für alle ARD Sendungen des Bereichs, die Dokumentationen, Langformate und das Medienmagazin Zapp, für STRG_F und für den politischen Talk. Außerdem wird sie sich um die Entwicklung neuer Formate kümmern.Zudem hat der Verwaltungsrat zugestimmt, dass Sofie Donges (41) weiterhin ARD Hörfunkkorrespondentin in Stockholm bleibt. Ihr Vertrag wird bis zum 31. März 2026 verlängert. Verlängert wird auch der Vertrag von Christian Blenker (47). Er bleibt ebenfalls bis zum 31. März 2026 ARD Fernsehkorrespondent und Studioleiter in Stockholm. Christian Blenker hat zuletzt unter anderem große Anerkennung für die Berichterstattung rund um den geplanten NATO-Beitritt von Schweden und Finnland erhalten.Zustimmung hat auch der Vorschlag des Intendanten bekommen, die 36-jährige Charlotte Horn ab 1. Januar 2023 für ein Jahr als ARD Hörfunkkorrespondentin nach Neu Delhi zu entsenden. Charlotte Horn soll die Nachfolge von Silke Diettrich antreten, die zum WDR zurückkehrt. Charlotte Horn hat bereits auf zahlreichen Recherchereisen und im Rahmen von Stipendien Auslandserfahrungen gesammelt und ist derzeit bereits für eine Vertretung in Neu Delhi.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkGremienbüroRothenbaumchaussee 13220149 Hamburggremienbuero@ndr.deOriginal-Content von: NDR Rundfunkrat /NDR Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165131/5350658