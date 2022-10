Vaduz (ots) -Die Gemeinde Vaduz konnte gemeinsam mit der Stabsstelle für Sport das Projekt Sportbox Liechtenstein realisieren. Die Sportbox ist eine innovative Lösung, die eine Sportfläche mit fehlendem Kleinmaterial erweitert. Beim Rheinpark Stadion Vaduz, nähe Street Workout Anlage, steht ab jetzt kostenloses Leihmaterial für Spiel- und Sportaktivitäten zur Verfügung. Beispielsweise kann das Outdoor Fitnesstraining mit Kettleballs, Mini-Bands, Medizinbällen, Laufleiter uvm. ergänzt werden. Auch für Ballsportarten stehen Bälle oder Schläger zur Verfügung.Nach erfolgter Registrierung per App lässt sich die Sportbox ganz unkompliziert zu den gewünschten Trainingszeiten öffnen. Ist das Training absolviert, legt der Anwender die Gegenstände wieder in die Sportbox zurück und schliesst die Tür. Die Buchung ist somit abgeschlossen. Der Zugang und die Kontrolle erfolgen elektronisch und werden extern durch den Anbieter gewährleistet. Ein speziell entwickeltes Sicherheitssystem schützt den Innenraum und das Equipment ausserdem vor Diebstahl und Vandalismus. Die Sportbox funktioniert autark und aufgrund des hohen Eigengewichts ist keine Verankerung notwendig.Die Sportbox ermöglicht eine zeitlich flexible Nutzung von niederschwelligen Sportmöglichkeiten und bereichert den Treffpunkt rund um das Rheinparkstadion. Die sportbegeisterte Bevölkerung ist herzlich eingeladen das neue Angebot zu nutzen. Für Interessierte wird am Mittwoch, 26. Oktober von 17.00 bis 18.00 Uhr ein kostenloses Probetraining bei der ersten Sportbox in Liechtenstein angeboten.Pressekontakt:Stabsstelle für SportJürgen TömördyT +423 263 63 31Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100896956