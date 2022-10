New York und Utrecht Niederlande (ots/PRNewswire) -MakerBot SKETCH Large ermöglicht es Lehrkräften und Schülern/Studenten, ihre 3D-Druckprojekte und -designs auf die nächste Ebene zu bringenUltiMaker, ein weltweit führendes Unternehmen im Desktop-3D-Druck, stellte heute den neuen 3D-Drucker MakerBot SKETCH® Large vor, die neueste Ergänzung der bekannten MakerBot SKETCH Plattform. Die SKETCH Plattform ist eine der umfassendsten 3D-Drucklösungen für das Bildungswesen. Sie erweitert den Zugang der Schüler/Studenten zum 3D-Druck, ermöglicht es ihnen, ihre Ideen umzusetzen, und schafft die Voraussetzungen für den Erfolg von Lehrkräften im Klassenzimmer.Mit mehr 3D-Druckleistung als der Standard-SKETCH (https://www.makerbot.com/3d-printers/sketch-classroom/) und ebenso einfacher Bedienung ermöglicht SKETCH Large Lehrkräften und Schülern/Studenten, 3D-Druck in größerem Maßstab zu erforschen, wodurch Schüler/Studenten ihre Ideen mit größeren und kühneren Designs weiterentwickeln können. SKETCH Large ist in der Lage, bis zu 10 Schüler-/Studenten-Projekte auf einer einzigen Bauplatte durchzuführen, und ermöglicht es Lehrkräften, die Druckzeiten zu optimieren und sich auf ihre Prioritäten zu konzentrieren. Der SKETCH Large optimiert den 3D-Druck bzw. macht mehrere Projekte nahtloser und einfacher als zuvor.UltiMaker bietet ein umfassendes Bildungsökosystem für Lehrkräfte und Schüler/Studenten und gibt ihnen Zugang zu zahlreichen Ressourcen, die darauf ausgerichtet sind, das Lernen in Bildungseinrichtungen zu verbessern. Dazu gehören Hunderte von vorgefertigten und bewährten Projekten und Unterrichtsplänen für alle Stufen, umfassende Schulungen durch die MakerBot Certification Programme, MakerBot CloudPrint, das mit Google Classroom verbunden werden kann, und Zugang zu einer wachsenden Wissensgrundlage über eine der größten 3D-Druck-Communities von Lehrkräften auf Thingiverse®.Der SKETCH Large ist als Ein-Geräte-Lösung oder als Zwei-Geräte-Paket für Bildungseinrichtungen erhältlich, um mehr Schüler/Studenten zu unterstützen. Jeder MakerBot SKETCH Large umfasst:- Branchenführende 3D-Drucker-Funktionen. Ein (1) SKETCH Large 3D-Drucker, der über eine vollständig geschlossene Kammer, einen Partikelfilter, eine beheizte und flexible Bauplatte, Touchscreen-Funktionen, Onboard-Kamera, Materialsensoren sowie WLAN- und USB-Funktionen verfügt.- Genug Druckmöglichkeiten für ein ganzes Schulhalbjahr. SKETCH Large ist mit MakerBot® PLA und TOUGH1 Materialien kompatibel und wird mit drei (3) Spulen von MakerBot PLA für einen einfachen Druck geliefert.- ISTE-zertifizierte 3D-Druckerschulungen, Erstellung von Unterrichtsplänen und Design-Thinking-Kurse. Eine (1) Lehrer-Lizenz und fünfzehn (15) Schüler-/Studenten-Lizenzen für die MakerBot Certification (https://www.makerbot.com/education/3d-printing-certification/) Schulungsprogramme für Lehrkräfte und Schüler/Studenten, die ein umfangreiches Lehrplanprogramm für Lehrkräfte und interaktive Design-Thinking-Kurse für Schüler/Studenten beinhalten.- Kostenlose und benutzerfreundliche Coud-Software mit Integration von Google for Education. MakerBot CloudPrint (https://www.makerbot.com/3d-printers/cloudprint/) , eine cloudbasierte Anwendung für die Druckvorbereitung und den Unterricht, die es Lehrkräften ermöglicht, 3D-Drucke einfach und sicher vorzubereiten, zu drucken, zu verwalten und zu überwachen.- Zugang zu einer umfangreichen Sammlung von Bildungsressourcen zum 3D-Druck. MakerBot Education (https://www.thingiverse.com/education) auf Thingiverse, das den Zugang zu Hunderten von Unterrichtsplänen und -Projekten für alle Stufen und Fächer sowie eine engagierte Gemeinschaft von Lehrkräften umfasst.- Zusätzliches Zubehör für nahtloses Drucken. Jeder Drucker wird mit einer (1) zusätzlichen Bauplatte, einem (1) Spachtel und einem (1) Paar Scherenwerkzeuge geliefert.- Branchenführende Kundenbetreuung durch ein Expertenteam."Die Unterstützung von 3D-Druck und STEAM Education ist nach wie vor eine unserer Kernprinzipien. Wir sind davon überzeugt, dass durch die Erleichterung des Zugangs zum 3D-Druck Schüler/Studenten ihre Kreativität auf eine neue Ebene bringen können. Mit dem neuen SKETCH Large können Lehrkräfte und Schüler/Studenten ihre Ideen und Designs weiterentwickeln, ohne an die Einschränkungen eines Druckers gebunden zu sein", sagte Nadav Goshen, CEO von UltiMaker. "Doch 3D-Druck ist mehr als nur der Drucker, weshalb wir unser Bildungsökosystem kontinuierlich verbessern - eines der umfassendsten und etabliertesten 3D-Drucklösungen auf dem Markt für Lehrkräfte. Unser Ziel ist es, Lehrkräfte und Schüler/Studenten die Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und die Möglichkeiten des Lernens zu erschließen."Der MakerBot SKETCH Large wurde umfassend auf Systemzuverlässigkeit, Subsystemfunktionalität und Druckqualität geprüft. Mit der geschlossenen Kammer von SKETCH Large, der beheizten Bauplatte, dem integrierten Partikelfilter und den Materialsensoren können Lehrkräfte große Projekte mit Sicherheit drucken.SKETCH Large kann voraussichtlich im Dezember geliefert werden.Weitere Informationen zu SKETCH Large finden Sie unter www.makerbot.com/sketch-large/.Informationen zu UltiMaker UltiMaker ist ein weltweit führendes Unternehmen in der 3D-Druckbranche mit dem Ziel, die Anpassung der additiven Fertigung durch die Bereitstellung eines umfassenden Desktop-3D-Druck-Ökosystems aus Hardware, Software und Materialien zu beschleunigen. UltiMaker kombiniert zwei der führenden Desktop-3D-Druckermarken, Ultimaker und MakerBot, um die Verfügbarkeit zugänglicher und benutzerfreundlicher 3D-Drucklösungen für jede Anwendung zu verbessern und die Branche gleichzeitig zu einer zukünftigen verantwortungsbewussten und nachhaltigen Fertigung zu inspirieren.MakerBot, MakerBot Certification, MakerBot CloudPrint, MakerBot Education, MakerBot SKETCH, TOUGH and Thingiverse sind Marken oder eingetragene Marken von MakerBot Industries, LLC. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.1 Kompatibilität mit MakerBot TOUGH Materialien besteht möglicherweise kurz nach der Lieferung von SKETCH Large.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1922822/MakerBot_SKETCH_Large.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1488711/Ultimaker_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ultimaker-bringt-den-neuen-3d-drucker-makerbot-sketch-large-fur-bildungseinrichtungen-auf-den-markt-301655970.htmlPressekontakt:Jeanine Graat / Pooja Hoffman,UltiMaker +1 347 334 6800,pr@ultimaker.comOriginal-Content von: Ultimaker, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128050/5350748