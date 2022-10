Die schlechte Stimmung an den Märkten drückt die Aktienkurse der beiden Energieriesen BP und TotalEnergies nach unten. Zudem sind die Ölpreise am Freitag leicht gesunken und haben damit die Kurserholung vom Vortag gestoppt. Nachdem die Notierungen am Morgen noch zulegen konnten, drehten sie bis zum Mittag ins Minus.Die Kursverluste hielten sich aber in engen Grenzen. Brent kostete zuletzt 92,17 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. WTI fiel um 32 Cent auf 84,19 Dollar. Nach Einschätzung ...

