Der neue Börsendienst FAST BREAK aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200% Performance in nur wenigen Tagen. Erfahren Sie hier mehr: https://bit.ly/3yXyCKc "Wir hatten über einen langen Zeitraum 20 Prozent Cash", sagt die Fondsmanagerin Hartmann im Interview. Es sei aber an der Zeit, dass man wieder Stück für Stück investiert, so Hartmann weiter. Bei welchen zwei Qualitäts-Unternehmen sie jetzt nachgekauft hat, sehen Sie im Video. Und: Was von den US-Unternehmen zu erwarten ist und warum bei deutschen Unternehmen sogar von Rekordquartalen gesprochen wird, gleich einschalten! 00:00 Einleitung 00:36 Rallye oder weiter Crash - 01:54 Billige Märkte - 03:35 US-Berichtssaison 04:22 In was investieren - 05:36 Deutsche und europäische Unternehmen 07:11 Hohe Cashquote 07:43 Zwei Qualitätsunternehmen