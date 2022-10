DJ Amazon setzt erstmals Frachtflugzeuge von Airbus ein

Von Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--Der Onlinehändler Amazon engagiert Hawaiian Airlines, um seine Pakete mit zehn gemieteten Airbus-Maschinen durch die USA zu fliegen. Damit verringert der Konzern seine Abhängigkeit von Flugzeugen der Boeing Co.

Der E-Commerce-Riese verfügt über eine Flotte von mehr als 110 Flugzeugen, aktuell hauptsächlich Boeing 767, die früher Passagiere beförderten, dann aber für den Warentransport umgerüstet wurden. Die Flüge mit den Maschinen lagert Amazon jedoch an Fluggesellschaften aus, größtenteils Frachtspezialisten wie Atlas Air Worldwide Holdings Inc. und Air Transport Services Group Inc. Die ersten Airbus A330 für die Flotte sollen Ende 2023 eintreffen und in den folgenden 18 Monaten die Boeing 767 ersetzen.

Hawaiian war den Angaben zufolge einer von sechs amerikanischen Bietern für den Vertrag.

