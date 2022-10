London (www.anleihencheck.de) - Für Anleihenanleger war dies bislang ein schwieriges Jahr mit rekordhohen Wertverlusten für verschiedene Indices, so die Experten von Ninety One.Hartnäckig hohe Inflationsraten und starke Arbeitsmärkte hätten die Zentralbanken dazu veranlasst, die Zinsen immer weiter anzuheben, und so die Rezessionsängste verstärkt. Gleichzeitig habe die andauernde Energiekrise in Europa die Erzeuger- und Verbraucherpreise in die Höhe getrieben. ...

