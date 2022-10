Kalenderwoche 42 am KMU-Anleihemarkt (17.10. bis 21.10.2022) - die Metalcorp Group S.A., die ihre Anleihe 2017/22 Anfang Oktober nicht fristgerecht zurückzahlen konnte, lädt die Gläubiger des Bonds zu einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 22. Oktober und 25. Oktober 2022 ein. Dabei soll über eine vom Unternehmen vorgeschlagene Laufzeit-Verlängerung der Anleihe um ein Jahr bei einem erhöhten Zinskupon von 8,50% abgestimmt sowie ein gemeinsamer Gläubigervertreter gewählt werden. Im Interview mit dem Anleihen Finder erklärte Metalcorp-CEO Carlos Leite in dieser Woche, dass die Rückzahlung der Anleihe in einem Jahr entweder aus einer neuen Finanzierung oder aus dem operativen Mittelzufluss aus Guinea und dem übrigen Geschäft erfolgen soll. Zudem zeigte er sich zuversichtlich bzgl. der weiteren Unternehmentwicklung. "Da Metalcorp ein erfolgreiches operatives Geschäft betreibt und über eine diversifizierte Assetbasis verfügt, haben wir keinen Zweifel an unseren Zukunftsperspektiven. Das haben zuletzt auch die Geschäftszahlen für das 1. Halbjahr 2022 mit einem Umsatzwachstum von 68 % auf 511,1 Mio. EUR und einer EBITDA-Steigerung von 53 % auf 39,4 Mio. EUR bewiesen. Wir erfüllen also die wirtschaftlichen Voraussetzungen, um diese Herausforderung zu meistern." Unterdessen wurde am Mittwoch dieser Woche der zuletzt ausgesetzte Börsenhandel der Metalcorp-Anleihe 2017/22 wieder aufgenommen.

Die VERIANOS SE hat die Emission einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...