HANOI, Vietnam, Oct. 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bkav Hardware Solution - BHS (ein Teil der in Vietnam beheimateten Bkav Corporation) - und Excelpoint Systems (Pte) Ltd. (ein in Singapur ansässiger Distributor für elektronische Bauteile) haben eine strategische Zusammenarbeit für die Produktion und Vermarktung von AIoT-Plattformen auf Basis von Chipsätzen des an der Nasdaq notierten Technologieinnovators Qualcomm unterzeichnet.



Die Menschen leben heute im Zeitalter der Industriellen Revolution 4.0. AIoT-Geräte wie KI-Kameras, die die Verkehrsüberwachung, Ranger und Grenzkontrollen unterstützen, sowie Roboter, die Maschinen steuern, werden immer häufiger eingesetzt. In naher Zukunft wird die Welt Milliarden solcher Geräte benötigen, die nach und nach einige alltägliche Arbeiten des Menschen ersetzen werden. Laut einem Bericht von ResearchAndMarkets.com wird der globale AIoT-Markt bis 2027 ein Volumen von 83,6 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer jährlichen Gesamtwachstumsrate von 39,1 % expandieren. Es ist jedoch nicht einfach, eine große Anzahl von AIoT-Geräten auf einmal zu entwickeln. Nicht viele Technologieunternehmen können sie in allen Stadien, von der Hardware bis zur Software, herstellen. Sie benötigen fertige Plattformen und Entwicklungskits, um Endprodukte zu entwickeln.

Repräsentanten von Qualcomm, Bkav und Excelpoint

Diese Partnerschaft zwischen Qualcomm, Excelpoint, and Bkav schafft ein komplettes Ökosystem für KI-Anwendungen, das Millionen von Unternehmen bei der einfachen Erstellung von KI-Anwendungen und Endprodukten unterstützt und den Traum von KI Wirklichkeit werden lässt.

Im Rahmen dieser Kooperation stellt Qualcomm die Chipsätze zur Verfügung und Excelpoint treibt das Geschäft über sein starkes Vertriebsnetz voran. Bkav spielt die Rolle eines Anbieters von Hardware, AIoT und KI-Plattformen, wie z. B. KI-Kameras, KI-Boxen, AIoT SoM, KIT...

Nguyen Tu Quang, CEO und Vorsitzender der Bkav Corporation, sagte: "Mit der Beteiligung großer Unternehmen wie Qualcomm und Excelpoint wird Bkav die Entwicklung der Grundlage für das AIoT-Ökosystem fördern, um die Industrielle Revolution 4.0 zu verwirklichen und zu Veränderungen in der Welt beizutragen."

Albert Phuay, CEO von Excelpoint, führte dazu aus: "Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser Zusammenarbeit zu sein, die einen Mehrwert für die AIoT-Zukunft erbringt. Excelpoint hat seine AIoT-Reise früh begonnen, was uns starke Netzwerke und Kenntnisse auf diesem Gebiet verschafft hat. In Singapur haben wir zudem Entwicklungsteams zur Erforschung des Potenzials von AIoT eingerichtet, z. B. in den Bereichen Smart Parking, automatisierte und Elektrofahrzeuge, Smart Surveillance und Sicherheit... Wir werden hier weiterhin investieren und sind zuversichtlich, dass wir mit starken Partnern wie Qualcomm and Bkav in der Lage sein werden, neue Möglichkeiten zu erschließen und einen Beitrag zum Ökosystem zu leisten."

