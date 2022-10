In der neuen Folge von Boom und Bust sprechen Stefan Risse und Markus Fugmann mit Bestseller-Autor Marc Friedrich über "die große Krise" und den "Paradigmenwechsel" in der Politik und an den Finanzmärkten. Derzeit kommt alles zusammen: ein Krieg in Europa, die Energiekrise - und dazu die Vollbremsung der Notenbanken mit drastischen Anstiegen der Zinsen und ...

