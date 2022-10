Münchener Rück - Den Rückversicherer wirft nicht einmal ein Hurrikan aus der Bahn!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: MUV2 ISIN: DE0008430026



Rückblick: Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft der Rückversicherung ist das Unternehmen auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung aktiv. Die Aktie bewegte sich von Mai bis Juli seitwärts. Nachdem die Bullen Anfang September die 200-Tagelinie zurückerobern konnten, steigen die Kurse bis auf 268 Euro. Nach dem tiefen Rücksetzer Anfang Oktober, ging es etwas volatil weiter. Am Freitag machten dann die Bullen mit einer Powercandle auf sich aufmerksam.

Meinung: Für Investoren wird der Rückversicherer wegen seiner hohen Dividenden im weiterhin unsicheren wirtschaftlichen Umfeld immer interessanter. Die Münchener Rück schafft es durch die Anpassung seiner Polizzen auch in inflationären Zeiten gut zu verdienen. Trotz der Hurrikan-Schäden im heurigen Jahr, hält der Rückversicherer an seiner Prognose fest. Auf den starken Anstieg von Freitag könnte ein Pullback folgen. Wenn die Aktie dann im Bereich von 252 bis 253 Euro wieder nach oben drehen würde, hätten wir die Chance auf einen attraktiven Einstieg in die Papiere des Rückversicherers.

Chart vom 21.10 .2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 259.00 EUR



Setup: Wenn wir einen Pullback in den Kursbereich von 252 bis 253 Euro bekommen, könnte man eine Long-Position eröffnen, sobald die Aktie wieder nach oben dreht. Der Stopp-Loss ließe sich nach der Tradeeröffnung unter der Kerze von Freitag setzen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in MUV2



