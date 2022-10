DJ PTA-News: Altech Advanced Materials AG: Kapitalerhöhung über 4,2 Mio. EUR vollständig gezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heidelberg (pta021/21.10.2022/18:40) - * Vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung über rund 4,2 Mio. EUR * wertpapiertechnische Umsetzung der beschlossenen Kapitalherabsetzung im Verhältnis 2 zu 1 erfolgt voraussichtlich zum 10. November 2022 * Wandelanleihe von nominal rund 3,5 Mio. EUR mit beigefügtem Optionsschein soll zeitnah nach Eintragung der Kapitalerhöhung umgesetzt werden

Die Altech Advanced Materials AG (nachfolgend auch "Gesellschaft") (FRA: AMA1) gibt bekannt, dass die von der Hauptversammlung am 23. August 2022 beschlossene Kapitalerhöhung von bis zu 4.237.500 EUR vollständig gezeichnet wurde. Die Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung zum zuständigen Handelsregister soll zeitnah erfolgen.

Des Weiteren wird die wertpapiertechnische Umsetzung der ebenfalls von der Hauptversammlung am 23. August 2022 beschlossenen vereinfachten Kapitalherabsetzung nach §§ 229 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis von 2:1 auf dann 2.825.000,00 EUR (die "Kapitalherabsetzung") von zuvor 5.650.000,00 EUR voraussichtlich mit Wirkung zum 10. November 2022 erfolgen. An die Stelle von je zwei (2) Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR (ISIN DE000A2LQUJ6) tritt eine (1) konvertierte Stückaktie mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR (DE000A31C3Y4). Eine entsprechende Bekanntmachung wird demnächst im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden. Nach Eintragung der Durchführung der oben genannten Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft dann 7.062.500,00 EUR betragen.

Wie bereits mit Verlautbarung vom 11. Juli 2022 bekanntgemacht, beabsichtigt die Gesellschaft darüber hinaus zeitnah die Ausgabe einer Wandelanleihe von nominal rund 3,5 Mio. EUR mit beigefügtem Optionsschein zu beschließen. Wandlungspreis und Optionspreis sollen 1,00 EUR je Aktie betragen. Die Aktionäre sollen ein Bezugsrecht auf diese Wandelanleihe erhalten. Weitere Einzelheiten zu dieser geplanten Emission sind noch festzulegen und werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Altech Advanced Materials AG

Der Vorstand

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A2LQUJ6) mit Sitz in Heidelberg ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt für Lithium-Ionen-Batterien für die Elektromobilität durch innovatives und leistungsstarkes Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) zu partizipieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz.

Weitere Informationen unter: http://www.altechadvancedmaterials.com

