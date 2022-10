Tecnotree, der weltweit führende Anbieter von digitalen Business-Support-Systemen, hat heute seine Finanzergebnisse für das am 30. September 2022 geendete Quartal bekannt gegeben. Mit dem höchsten Auftragsbestand aller Zeiten und einem um 30 höheren Wachstum als im dritten Quartal des vergangenen Jahres ist dies ein weiterer großer Schritt für das Unternehmen auf dem Weg zur Erreichung seiner Ziele. In diesem Quartal verzeichnete das Unternehmen neue Geschäftsabschlüsse, konnte neue Kundenmarken und Partnerschaften hinzugewinnen und erlebte einen sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach seinen Produkten und Lösungen.

Die wichtigsten Eckdaten der Finanzergebnisse für Q3:

Umsatzwachstum von 9 im dritten Quartal auf 19,9 Mio. EUR gegenüber 18,2 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Das Wachstum des Nettoumsatzes kam aus dem MEA- und APAC-Segment.

Der höchste jemals verzeichnete Auftragsbestand von 76,1 Mio. EUR, was einem Zuwachs von 30 im Vergleich zum dritten Quartal des letzten Jahres entspricht. Der Auftragseingang im dritten Quartal belief sich auf insgesamt 23,2 Mio. EUR gegenüber 11,8 Mio. EUR im Vorjahr.

17 Wachstum der Lizenzeinnahmen im laufenden Jahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich am Ende des dritten Quartals auf 19,9 Mio. EUR, verglichen mit 13,9 Mio. EUR im Vorjahr. Tecnotrees Finanzlage bleibt solide und schuldenfrei.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, kommentiert die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 folgendermaßen: "Tecnotree steht an der Spitze des Hyperscaling-Ökosystems für die Telekommunikationsbranche und hat das Glück, die richtigen Partnerschaften zu schließen, um die neue digitale Wirtschaft der Zukunft voranzutreiben. Ich freue mich, dass unsere Leistung unsere anhaltende Dynamik und gesunde Geschäftsaktivität widerspiegelt, insbesondere im MEA- und APAC-Segment. Wir erhalten weiterhin umfangreiche Aufträge von den großen Tier-1-CSPs für unsere Digital BSS Suite 5, sodass wir jetzt in die Ausführung dieser Aufträge investieren müssen, um Kontinuität und Wachstum zu gewährleisten. Unsere starken Ergebnisse zeigen einen Anstieg der jährlich wiederkehrenden Umsätze und bestätigen die Stabilität unserer Plattform sowie unsere Fähigkeit, schnell zu liefern. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unseren Kunden hochwertige Produkte und Dienstleistungen zu liefern und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir alle Chancen nutzen, die der 5G-Markt bietet."

Weitere Highlights des Unternehmens in diesem Quartal:

Tecnotree kündigt eine dynamische globale ISV-Partnerschaft mit Microsoft an, um den digitalen Übergang zur Cloud mit Microsoft Azure zu beschleunigen

Zertifizierung als erstes Unternehmen für digitale Plattformen weltweit durch das TM Forum für die Implementierung einer offenen API in der Praxis

Partnerschaft mit MTN Nigeria zur Einführung von "Metamorphose powered by Tecnotree"

Erfolgreiche Inbetriebnahme der Digital Provisioning Platform für Zain

Unterzeichnung eines millionenschweren Vertrags mit MTN Nigeria für die digitale 5G-Transformation

Neue Marke hinzugewonnen: Tecnotree LATAM-Region erwirbt ENTEL Bolivien für seine Digital Accelerator Platform (DAP)

Darüber hinaus setzt Tecnotree seine Investitionen in die neuen Initiativen Tecnotree Moments, Tecnotree DiWa (Digital Wallet) und SaaS fort und rechnet in den nächsten Quartalen mit guten Ergebnissen.

Über Tecnotree

Tecnotree ist Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist eines der weltweit ersten Unternehmen, das nach den Open-API-Standards des TM-Forums platinzertifiziert ist. Unser agiles und quelloffenes Digital BSS Stack umfasst die gesamte Bandbreite an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) sowie die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und weitere digitale Dienstleistungsbranchen. Es eröffnet Chancen über die Konnektivität hinaus. Tecnotree bietet seinen Kunden über die Tecnotree Moments-Plattform auch Fintech- sowie digitale B2B2X-Multi-Experience-Marktplätze an, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen. Die Produkte und Dienstleistungen der digitalen Plattform von Tecnotree werden heute von mehr als 1 Milliarde Abonnenten in über 70 Ländern weltweit genutzt. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki notiert (TEM1V).

