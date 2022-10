Mit Will Wright ("Die Sims", "Sim City") steigt einer der bekanntesten Spieledesigner groß in den Bereich Blockchain-Games ein. In dem neuen "Voxverse" soll man Land in Form von NFT kaufen können. Wright hat aber eine andere Gaming-Gruppe im Visier. William Ralph, genannt "Will", Wright ist einer der bekanntesten Spieledesigner der Welt und hat mit Games wie "Sim City" und "Die Sims" Generationen von Spieler:innen begeistert. Jetzt arbeitet Wright an dem Blockchain-Game "Voxverse" - auf den ersten Blick eine Mischung aus den "Sims" und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...