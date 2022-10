Im dritten Quartal konnte Netflix nicht nur wieder ein ansehnliches Plus bei den Nutzerzahlen vorweisen. Die Anzahl neuer Abonnenten übertraf sowohl die eigenen Erwartungen als auch die Prognosen der Analysten bei Weitem. Es scheint endlich wieder besser zu laufen und auch andere Kennzahlen konnten überzeugen. Die Netflix-Aktie reagierte darauf mit einem satten Kurssprung.Am Mittwoch ging es mit den Kursen um rund 15 Prozent in die Höhe. Schon kurz darauf fingen allerdings die Diskussionen darüber an, was nun in Zukunft von dem Streaming-Anbieter zu erwarten ist. ...

