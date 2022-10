In den USA schreitet die Berichtssaison weiter voran und sorgt bei den berichtenden Unternehmen für teils hohe Kursausschläge. Längst sind mit Unternehmen aus dem Energiesektor Konzerne in den Fokus gerückt, die es in den vergangenen Jahren schwer hatten. Doch nun hat sich bekanntlich einiges verändert. So verwundert es auch nicht, dass mit Schlumberger der Top-Gewinner in den USA aus dem Ölsektor kommt.Die Aktien von Schlumberger stiegen nach der Bekanntgabe des besten Gewinns seit sieben Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...