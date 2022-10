Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Gesundheit und Erholung, eine der wichtigen Themenbereiche der 132. Kantonmesse ("die Messe"), ist der Treffpunkt für viele qualitativ hochwertige Unternehmen. Sie nehmen mit Begeisterung teil, um neue Produkte und Technologien zu präsentieren, nach neuen Entwicklungen und neuen geschäftlichen Möglichkeiten zu suchen und auch neue Inspirationen für den täglichen Freizeit- und Unterhaltungsspielspaß der Menschen zu liefern.Während dieser Kantonmesse präsentierte Guangzhou Zhuoyuan Virtual Reality Technology eine Vielzahl von VR-Spielen, darunter VR Marines, ein VR-Unterhaltungsgerät, VR Magic UFO, ein Erlebnis für fünf Personen gleichzeitig, und das weltweit erste Metaverse VR-Spiel namens VR Treadmill, das einen neuen Trend in der VR-Fitnessbranche setzt, indem die adaptive intelligente Wahrnehmung von räumlicher Bewegung verwirklicht wird. Durch intelligente Sensor- und Steuerungsalgorithmen kann das echte Gehen des Benutzers auf eine adaptive und störungsfreie Art und Weise wahrgenommen werden. Dies ermöglicht es den Benutzern, das Gefühl echter Bewegungen zu erleben.Das ursprüngliche Content-Team besteht aus mehr als 60 Personen und besitzt 283 Patente und Zertifikate für geistiges Eigentum. Die Kerntechnologie der dynamischen Simulationsplattform mit mehreren Freiheitsgraden, hoher Dynamik und schneller Reaktion wurde zum ersten Mal in der Provinzindustrie mit dem Preis für Wissenschaft- und Technologiefortschritt der Guangdong Wissenschaft- und Technologieawards ausgezeichnet."VR-Spiele werden bei Familien immer beliebter und sind Bestandteil der täglichen Freizeitgestaltung und geselliger Treffen für die Allgemeinheit, insbesondere bei der jungen Generation. Die Verbraucher sind eher von gut entwickelten, innovativen Spielinhalten und VR-Produkten beeindruckt, die ein starkes Gefühl von Komfort und Erlebnis bieten. Die VR-Spielebranche konzentriert sich außerdem mehr auf technologische Innovationen und bringt weiterhin originelle Inhalte auf den Markt, die von hoher Qualität sind und damit ein besseres Feedback vom Markt erhalten," sagte Herr Du Jiawei, Außenhandelsspezialist bei Zhuoyuan VR Technology.Zu den Ausstellern aus dem Bereich Gesundheit und Erholung gehört auch Swiftech Company Ltd.. Das Unternehmen beschäftigt sich als eines der ersten mit der Forschung, Entwicklung und Produktion von aufblasbaren Produkten für den Außenbereich in China und präsentiert den globalen Käufern auf der Messe ein Minigolfspiel. Minigolf unterscheidet sich von der traditionellen aufblasbaren Wasserrutsche und dem Trampolin, die beide Outdoor-Produkte sind, und ermöglicht es Kindern, ein unterhaltsame Runde bei sich zu Hause zu spielen.An der Canton Fair teilnehmende Aussteller haben mehr Möglichkeiten, sich mit Freunden und Geschäftsleuten zu vernetzen. So können sie Produktinhalte verbessern, neue Ideen entwickeln und ihre Unternehmen wettbewerbsfähiger machen.Um weitere Informationen und Möglichkeiten bezüglich Gesundheits- und Erholungsprodukte zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email (https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email) oder wenden Sie sich an caiyiyi@cantonfair.org.cn.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1925967/image_5003628_34977905.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-132-kantonmesse-prasentiert-unterhaltungs--und-freizeitartikel-um-mehr-spaW-in-den-alltag-zu-bringen-301656384.htmlPressekontakt:Yang Zhou,+86-13716293037Original-Content von: The Canton Fair, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106727/5351019