Der Herbst neigt sich langsam dem Ende zu, in vielen Ländern rollt bereits wieder eine Corona-Welle. Die Aktien der Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna rücken heute aber nicht deswegen in den Fokus. Moderna zählt zu den größten Gewinnern an der Wall Street und das liegt ausgerechnet an Pfizer, dem Kooperationspartner von BioNTech.Pfizer plant, den Preis für seinen Corona-Impfstoff auf bis zu 130 Dollar pro Dosis zu vervierfachen, wenn sein aktuelles Programm mit der US-Regierung ausläuft. Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...