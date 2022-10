EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe

Semper idem Underberg AG: Teilweise Kündigung der 4%-Schuldverschreibungen 2018/2024



21.10.2022 / 21:44 CET/CEST

Semper idem Underberg AG Rheinberg, Bundesrepublik Deutschland Teilweise Kündigung der Semper idem Underberg AG Rheinberg, Bundesrepublik Deutschland gegenüber den Anleihegläubigern der 4%-Schuldverschreibungen 2018/2024 im Gesamtnennbetrag von EUR 25 Millionen, fällig am 4. Juli 2024 International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2LQQ43

Wertpapierkennnummer (WKN): A2LQQ4 zum 21. November 2022 Hiermit kündigt die Semper idem Underberg AG Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2024 in einem Gesamtnennbetrag der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen von EUR 8.941.568,00 unter Einhaltung der (mindestens) 30-tägigen Kündigungsfrist nach § 4 (b) der Anleihebedingungen vorzeitig zum 21. November 2022 (Wahl-Rückzahlungstag). Der Kündigungsbetrag je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00 beträgt EUR 472,00. Die Anleihegläubiger erhalten zum Wahl-Rückzahlungstag einen vorzeitigen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 101 % des gekündigten Teils des Nennbetrags (Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call)), d.h. je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00 einen Betrag in Höhe von EUR 476,72, zuzüglich der bis zum 21. November 2022 (ausschließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufenen Zinsen, insgesamt also je Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000,00 einen Betrag in Höhe von EUR 483,96. Diese Mitteilung wird in Übereinstimmung mit § 12 (a) der Anleihebedingungen im Bundesanzeiger, auf der Website der EQS (vormals DGAP) und auf der Internetseite der Emittentin (http://www.semper-idem-underberg.com/investor-relations) bekannt gemacht und gilt mit dem Tag ihrer Veröffentlichung als erfolgt. Die Schuldverschreibungen sind in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt, hinterlegt ist, so dass die Gutschriften über die Clearstream Banking AG und die depotführenden Kreditinstitute erfolgen. Die Anleihegläubiger müssen hierfür nichts veranlassen. Bei zukünftigen Transaktionen ist der Poolfaktor zu beachten. Rheinberg, den 21. Oktober 2022 Semper idem Underberg AG Der Vorstand





Kontakt:

Mirko Wollrab

Corecoms Consulting GmbH & Co. KG

Goethestraße 29

60313 Frankfurt am Main

M: +49 1728303600

mirko.wollrab@corecoms.de

www.corecoms.de

