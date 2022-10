Nach dem Anstieg der Anleiherenditen in dieser Woche schwächelten diese zum Wochenende wieder. Das hat den Leitindex Dow Jones Industrial am Freitag auf den höchsten Stand seit einem Monat getrieben. Hintergrund sind auch neue Spekulationen über das zukünftige Tempo der Fed bei den Zinserhöhungen.Der US-Leitindex gewann 2,5 Prozent auf 31.082.56 Punkte. Für die Woche steuert er damit - auch dank der deutlichen Gewinne am Montag und Dienstag - auf ein Plus von mehr als vier Prozent zu. Der marktbreite ...

