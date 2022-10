The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.10.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.10.2022



ISIN Name

AU000000TLS2 TELSTRA CORP. LTD

CA0086331091 AGUILA COPPER CORP.

US4831191030 KALA PHARMACEUT. DL-,001

