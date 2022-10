Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SHENZHEN, China, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/-- QooCam EGO ist eine 3D-Kamera mit integrierter VR-Anzeige, die die Grenzen des menschlichen Sehvermögens erweitert. Sie ermöglicht die Wiedergabe von 3D-Aufnahmen direkt über das Okular gleich nach dem Fotografieren, indem die Vorgangsabfolge Aufnehmen-Ausgeben-Ansehen in einem einzigen Gerät integriert wird.Sie hebt sich unter 5715 Produkten ab und wird von der Good Design Award-Jury als Produkt gelobt, das mühelos stereoskopische Fotos machen kann, indem der Auslöser gedrückt wird. Es kann problemlos zwischen dem Aufnahme-Modul und dem Betrachtungs-Modul gewechselt werden. So kann ein Ort viel einfacher realistisch reproduziert werden als bei 3D-Scanning mit LiDAR und es wird voraussichtlich mehr Vielfalt auf dem Markt geben.QooCam EGO unterstützt eine Fotoauflösung von bis zu 8000 x 3000 (Dual-Objektiv) und eine Ausgabe von bis zu 3840 x 1080 bei 60 FPS für immersing-Nutzer mit besonders scharfen und ruckelfreien Videos. Die Kamera und die Anzeige sind mit Magneten verbunden. Der Kamerateil kann beim Fotografieren auch separat verwendet werden. Neben der Anzeige für eine sofortige 3D-Wiedergabe ist QooCam EGO mit einem 847-PPI-Touchscreen für rasche Anpassungen direkt auf der Kamera ausgestattet.QooCam EGO ist auch eine Action-Kamera. Sie ist staubdicht und wasserdicht (IP67). So können Nutzern fotografieren und sich selbst unter widrigen Bedingungen vollständig auf ihre Arbeit konzentrieren, ohne Angst haben zu müssen, dass die Kamera Schaden nimmt. Mit einem SuperSteady-Algorithmus zur Stabilisierung mit 6 Achsen kann das Gerät zuverlässsig stets stabile Bilder ausgeben - unabhängig davon, ob man einen Gimbal hat oder nicht. Zudem verfügt es über eine Anwendung zur schnellen Bearbeitung im Freien mit interessanten 3D-In-Cam-Aufklebern und verschiedenen Farbfiltern. Wenn Sie einen Familienurlaub planen und nur eine Kamera mitnehmen möchten, um Ihren Urlaub am Strand, am Pool oder im Schnee festzuhalten, ohne für Übergepäck bezahlen zu müssen, wäre QooCam EGO die beste Option.Wie bereits erwähnt, wurde QooCam EGO entwickelt, um die Anzahl der bei 3D-Fotografie und -Videografie involvierten Schritte zu minimieren. Zudem bietet sie die einfachste Möglichkeit, Aufnahmen mit anderen Benutzern zu teilen: "EGO to EGO". Es muss nichts vor dem Teilen hochgeladen werden: Benutzer können 3D-Inhalte per PIN-Code direkt auf der Kamera teilen. Darüber hinaus wird 3D-Webcam als Bonus-Funktion zum 3D-Livestreamen veröffentlicht werden.https://www.kandaovr.com/qoocam-ego/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1926666/EGO_Good_Design_Award_2022EN.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/qoocam-ego-gewinnt-den-good-design-award-2022-als-erste-3d-kamera-mit-integrierter-vr-anzeige-301656537.htmlPressekontakt:Jialu Lin,+86-13902749589,ljl@kandaovr.comOriginal-Content von: KanDao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122403/5351079