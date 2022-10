Aktien Wochenrückblick . Hoffnungen auf weitere kräftige Erholung an den Börsen wurde letztendlich enttäuscht. Am Ende bleibt auf Wochensicht immerhin noch ein schönes Plus von 293 Punkten. Nichts angebrannt. Aber falls dieser Ausbruchversuch sich wieder als Bärenrallye erweist, dann wird es immer schwieriger.Denn es bleiben die drängenden Themen Inflation, Zinswende, Rezession, Energiepreise und Lieferkettenprobleme . Und die bisherigen Unternehmensmeldungen in der aktuellen Berichtssaison hinterlassen ein gemischtes Bild. Alles dabei: Enttäuschung. Positive Überraschungen. Übernahmespekulationen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...