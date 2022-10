Tesla (WKN: A1CX3T) hat Zahlen zum dritten Quartal 2022 gemeldet, die sehr gut ausfielen. In diesem Zeitraum stieg der Umsatz um 56 % auf 21.454 Mio. US-Dollar. Der Gewinn zog sogar um 103 % auf 3.292 Mio. US-Dollar an und der Cashflow wuchs um 62 % auf 5.100 Mio. US-Dollar. Und dennoch zeigen sich die Anleger enttäuscht. Die Aktien fallen heute in Frankfurt um 5,99 % (20.10.2022). Wie passt dies zusammen? Tesla verfehlt teilweise die Erwartungen Aktienkurse spiegeln immer zukünftige Entwicklungen ...

