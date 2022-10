Öl-Aktien wie Shell (WKN: A3C99G) oder BP (WKN: 850517) schauen weiterhin sehr stark auf den Gesamtmarkt. Dabei gibt es konkurrierende Interessen. So zum Beispiel die der OPEC, die sich über hohe Notierungen von Brent und WTI sehr freut. Aber hierzulande oder auch in den USA sehen wir die gestiegenen Preise für die Ölsorten und fossilen Brennstoffe im Allgemeinen als Treiber der Inflation. So versuchte US-Präsident zum Beispiel, den steigenden Ölpreisen einen Riegel vorzuschieben. Allerdings können ...

