In Bezug auf die AT&T-Aktie (WKN: A0HL9Z) war der Markt eindeutig zu pessimistisch. Das zeigt die Anlegerreaktion am Donnerstag und Freitag auf den Quartalsbericht: Der Titel ist um fast +10% auf 17,10 US$ gesprungen. Wir erklären, warum wir mit Blick auf die kommenden zwei bis drei Jahre nicht nur von zuverlässigen Dividendenzahlungen ausgehen, sondern auch von einem beträchtlichen Kurspotenzial. AT&T Inc. ist ein in Texas ansässiger Telekommunikationskonzern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...