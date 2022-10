Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globalen Aktienmarktindex erzielte in der letzten Wochen einen leichten Anstieg in EUR von +0,4%. Der Stoxx 600 legte um +2,5% zu, der Nikkei stieg in EUR um +0,8%. Der S&P 500 hingegen gab in EUR um -0,4% nach. Die Bankenergebnisse fielen zuletzt mehrheitlich gut aus und übertrafen die Erwartungen. Alle wichtigen Großbanken erzielten Steigerungen ihrer Nettozinseinnahmen. Bei Bank of America (Kaufen), JPMorgen Chase (Kaufen) und Citigroup (Halten) lagen sowohl die Umsätze als auch die Gewinne über den Erwartungen. Nur Morgan Stanley (Kaufen) berichtete Erlöse und Gewinne, die leicht unter den Erwartungen waren. Der US-amerikanische KBW-Bankenindex war zuletzt sehr volatil. Er erzielte noch zum Wochenbeginn eine Outperformance ...

