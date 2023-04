Marktausblick der Analysten der Erste Group aus dem aktuellen Equity Weekly: "In der letzten Woche stieg der globale Aktienmarktindex in EUR um +1%. Der S&P 500 befestigte sich in EUR um +1,2%, der Stoxx 600 notierte um +0,9% höher. Der Nikkei 225 fiel in EUR um -1,1%, der globale Emerging Market Index notiert in EUR wenig verändert (-0,2%). Die wichtigsten US-Wirtschaftsdaten der Woche wurden mit der Veröf- fentlichung der Einkaufsmanager-Indizes berichtet. Sowohl der ISM Manufacturing Index als auch der ISM für den Dienstleistungsbereich gaben deutlich nach. Sie fielen auch schwächer aus als erwartet. Der ISM Manufacturing Index fiel auf einen Stand von 46,3 Punkten, also fast bei einem 3- Jahres-Tief, der ISM-Index notierte bei 51,2 Punkten. Die wichtige Komponente der neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...