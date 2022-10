In Sachen Wasserstoff gehörte Plug Power stets zu den Lieblingen unter den Aktionären. Zuletzt hat der Titel aber viel von seinem Glanz verloren. Nicht nur drückt die allgemeine Stimmung an den Märkten auf die Kurse. Auch die Nachrichtenlage um den US-Konzern selbst trübt sich immer mehr ein.Aussichten auf ansehnliche Förderungen aus dem Inflation Reduction Act sind schon wieder mehr oder minder in Vergessenheit geraten. Umso aktueller ist hingegen die Warnung von Plug Power davor, dass die Wasserstoffproduktion in diesem Jahr wohl deutlich geringer als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...