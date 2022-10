Am gestrigen Freitag konnte sich der S&P 500 und die anderen US-Indizes erholen in Reaktion auf einen Artikel des "mouthpiece" der Fed, Nick Timiraos. Das Anlagejahr 2022 nähert sich nun mit großen Schritten seinem Finale. Nicht einmal mehr 50 Handelstage und es brachte in der Kombination der Anlageklassen Aktien und Anleihen die bisher schlechteste Performance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...