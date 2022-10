Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SHENZHEN, China, 22. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Bei der Kandao Meeting S handelt es sich um eine 180 Grad-Einzel-Videokonferenzkamera, die zur Durchführung höchst zufriedenstellender Hybrid-Konferenzen entwickelt wurde. Dazu bietet sie bei einem Bildwinkel von 180 Grad klarste Sicht, ein Vollduplex-Audiosystem, Smart Tracking mittels KI sowie ein leistungsstarkes integriertes System.Wie von den Juroren erwähnt, wurde diese Videokonferenzkamera in funktioneller Hinsicht besonders wegen ihrer Fähigkeit zur dynamischen Bildumschaltung gelobt. Dies erreicht sie, indem sie sich mittels klarer Bilder unter einem Bildwinkel von 180 Grad sowie anhand einer Gesichtserkennung der betreffenden Person genauestens auf den Sprecher fokussiert. Da die Kamera eigenständig arbeitet, muss sie nicht an einen PC angeschlossen werden. Darüber hinaus wurde der hohe Komfort gewürdigt, der dadurch entsteht, dass man die Kamera zu ihrer Verwendung einfach auf den Tisch stellt. Andererseits lässt sich diese Kamera auch als Computer-Peripheriegerät mit Dreifachfunktion einsetzen - sie hat einen integrierten HiFi-Lautsprecher sowie Vollduplex-Mikrofone und funktioniert außerdem als intelligente Videokonferenzkamera.Kandao Meeting S ist ein Produkt, dessen Inspiration auf die Kunden zurückzuführen ist: Sie wünschten sich ein Gerät, das man einfach vor sich auf den Tisch stellt und das alle Teilnehmer anzeigt. Dies gibt auch den Remote-Teilnehmern das Gefühl, tatsächlich mit am Tisch zu sitzen. Die Kamera verfügt über ein 195 Grad-Objektiv, das den gesamten Raum erfasst. In Verbindung mit einem erweiterten Meeting AI 3.0 -Algorithmus und einer Tonlokalisierung kann sie die Sprecher präzise und automatisch im Bildrahmen erfassen und verfolgen. Soll die Kamera auf bestimmte wichtige Details fokussiert bleiben, so können auch verschiedene Modi und Bildfixierungen eingesetzt werden. Außerdem verfügt sie über eine Bildschirmspiegelungsfunktion zum einfachen, kabellosen Teilen von Bildschirminhalten, ein Vollduplex-Audiosystem für die Teilnehmer, dank dessen sich jeder Teilnehmer in Echtzeit an der Unterhaltung beteiligen kann, sowie über ein integriertes Android-System zur Installation der Konferenzsoftware. Diese Kamera ist zweifellos ein unverzichtbares Gerät, mit dem Sie eine ganz neue Kommunikationsebene für Ihren Arbeitsplatz schaffen können.Dennoch gibt es einige Szenarien mit großen Aufnahmebereichen, bei denen eine Kamera allein nicht ausreichend ist, um ein hochwertiges Fernkommunikationserlebnis zu bieten. Deshalb wird Kandao ein intelligentes Videokonferenzsystem mit dem Titel "Kandao Meeting Omni" auf den Markt bringen. Durch den Zugriff auf mehrere Kandao-Videokonferenzgeräte, ein leistungsfähiges Computer-Backendsystem und eine als Steuerzentrale fungierende Software wird dieses System ein noch überzeugenderes Anwendererlebnis schaffen. Es wird Daten aus der KI-Gesichtserkennung sowie die Audiosignale der Stimmenlokalisierung von mehreren Kandao-Konferenzgeräten zusammenführen und sie nach nochmaliger Analyse und Einbindung in einen einheitlichen Videokonferenzbildschirm verwandeln. Dank KI-Technologie, intelligenter Gesichtserkennung und logikbasierter Deduplizierung ermöglicht es dieses System, dass noch mehr Teilnehmer sichtbar sind. Bei der Integration der Auswahlregeln für Porträtaufnahmen wurde Frontal- und Nahaufnahmen Priorität eingeräumt. Damit wird tatsächlich eine Fernkommunikation realisiert, bei der man das Gefühl hat, dem Gesprächspartner direkt gegenüber zu sitzen. Darüber hinaus bilden vier Gruppen von HiFi-Lautsprechern zusammen mit vier Gruppen zu je acht Mikrofonarrays ein kristallklares Audiosystem. Das kurz vor seiner Einführung stehende Produkt Kandao Meeting Omni wird für Videokonferenzen in größeren Räumen unbestreitbar zur ersten Wahl werden.https://www.kandaovr.com/kandao-meetingpro/ https://www.kandaovr.com/kandao-meeting-s/ (https://www.kandaovr.com/kandao-meeting-s/)https://www.kandaovr.com/kandao-meeting/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1926669/Kandao_Meeting_S_Wins_Good_Design_Award_2022.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intelligente-einzel-videokonferenzkamera-kandao-meeting-s-mit-dem-good-design-award-2022-ausgezeichnet-301656613.htmlPressekontakt:Jialu Lin,+86-13902749589,ljl@kandaovr.comOriginal-Content von: KanDao, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122403/5351269