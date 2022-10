Macau (ots/PRNewswire) -- Das STPB will seine Zusammenarbeit mit der GBA und der internationalen Gemeinschaft weiter ausbauen, um den Touristen mit dem so genannten Wirtschaftskreis Sanya noch vielfältigere Erlebnisse und Reiserouten zu bieten.Am 21. Oktober organisierte das Sanya Tourism Promotion Board ("STPB") eine Werbeveranstaltung in der Sonderverwaltungsregion Macau, bei der die verschiedenen Attraktionen von Sanya vorgestellt und die Attraktivität der Stadt als weltweites Premium-Reiseziel beworben wurde.Zum ersten Mal hat das STPB eine solche Veranstaltung außerhalb des chinesischen Festlandes organisiert. Albert Yip, Generaldirektor des STPB, erklärte, die Behörde arbeite daran, die Attraktivität von Sanya als internationales Reiseziel durch solche Werbeveranstaltungen zu fördern. Die Veranstaltung in Macau ist Teil der Bemühungen des STPB, den Austausch und die Zusammenarbeit im Tourismussektor zwischen dem Großraum Guangdong-Hongkong-Macau (Greater Bay Area, GBA) und dem Freihandelshafen Hainan (Hainan FTP) zu fördern.Macau ist schon seit Langem ein wichtiger Ankunftsort von Touristen, die nach Sanya kommen. Den Daten des STPB zufolge empfingen die Hotels in Sanya im August 19,13 Prozent mehr Gäste aus Macau als im Jahr 2021. Demografisch gesehen sind die meisten Macau-Touristen, die Sanya besuchen, entweder im mittleren oder jungen Alter, und die beliebtesten Aktivitäten sind Sightseeing und Freizeit-Shopping.Das STPB warb auch für die touristischen Attraktionen von Sanya, um den besonderen Vorlieben der Touristen aus Macau Rechnung zu tragen. Eine Reihe von Reiseunternehmen und Dienstleistern aus dem Wirtschaftskreis Sanya nahmen an der Veranstaltung teil und präsentierten zahlreiche touristische Attraktionen und Dienstleistungen, die Sanya den Einwohnern von Macau zu bieten hat - von Hotels und Transportmitteln über darstellende Künste, Wellness und Freizeitangeboten bis hin zu Individualreisen. Der Wirtschaftskreis Sanya, zu dem Sanya und vier nahe gelegene Landkreise und Städte - Lingshui, Baoting, Ledong und Wuzhishan City - gehören, sieht vor, ein neues wirtschaftliches Wachstumsmodell zu entwickeln, um den Fremdenverkehr in Sanya anzukurbeln und die vielfältigen Reisemöglichkeiten in der Region zu erschließen.Um Sanya als offenes und vielfältiges internationales Reiseziel zu etablieren, hat das STPB daran gearbeitet, mehr Möglichkeiten für die Stadt zu entwickeln und das Potenzial der Greater Bay Area und des Freihandelshafens Hainan zur Vertiefung der Zusammenarbeit zu nutzen. Während der zweiten Hainan Expo im Juli fanden im Rahmen der Veranstaltung Sanya Day drei Debüt-Shows von Boutiquen aus Hongkong und innovativen Designermarken statt. Die Zusammenarbeit mit den Designern aus Hongkong unterstreicht den Willen Sanyas, das gegenseitige Engagement mit der GBA und der internationalen Gemeinschaft insgesamt auszubauen, um den Touristen noch vielfältigere Erfahrungen zu bieten.Auf globaler Ebene hat sich das STPB auch dem internationalen Markt gewidmet. Seit seiner Gründung im Jahr 2020 diversifiziert das STPB das Tourismusangebot von Sanya kontinuierlich und macht die Einzigartigkeit der Stadt in der Welt bekannt. Sanya ist nicht nur eine moderne und internationale Stadt, sondern bietet dank ihrer atemberaubenden Landschaft und ihres Reichtums an natürlichen Ressourcen auch einzigartige Vorteile für einen umweltverträglichen Tourismus.Das STPB hat vor kurzem eine Kampagne gestartet, bei der Blogger aus verschiedenen Ländern nach Sanya eingeladen und dazu aufgerufen werden, die einzigartigen und lebendigen kulinarischen, kulturellen und sonstigen Möglichkeiten des Reiseziels zu entdecken. Eine der Bloggerinnen teilte beispielsweise die Schönheit der Bergpfade und das Vergnügen beim Rafting in Wuzhishan mit seinem weltweiten Publikum. In ihrer Live-Übertragung zeigte sie die unberührte Vegetation, die Seen und die vielfältige Kultur der einheimischen Li- und Miao-Kulturen und enthüllte die andere Seite Sanyas jenseits von Sonne, Stränden und Luxushotels.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1926747/Sanya.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sanya-wirbt-fur-touristenattraktionen-in-macau-freihandelshafen-hainan-und-greater-bay-area-arbeiten-gemeinsam-fur-wachstum-301656632.htmlPressekontakt:Li Yizi,ronlee8988@163.comOriginal-Content von: Sanya Tourism Promotion Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151761/5351280