Ich glaube, dass sich viele das Investieren in Aktien relativ einfach vorstellen. Und was die Abwicklung anbelangt, könnten sie auch durchaus recht haben. Aber ist das Depot erst mal mit einigen Titeln bestückt, beginnen meistens die Probleme. Denn während man auf den entsprechenden Erfolg seiner Investments wartet, merkt man häufig relativ schnell, dass sich viele Werte nicht so entwickeln, wie man es sich erhofft hatte. Doch so ist es nun mal mit Aktien. Da die Börsen mitunter ein gewisses Eigenleben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...