Die meisten Menschen werden den Rohstoff Graphit schon einmal in Händen gehalten haben - und das womöglich, ohne es zu bemerken. Das ist allein schon dann der Fall, wenn ein Bleistift gehalten wurde. Graphit hat gleichzeitig aber Gemeinsamkeiten mit Diamanten, stellt auch eine stabile Form des Kohlenstoffs dar. Der Nutzen von Graphit erstreckt sich weit über die Bleistiftmine hinaus und ist in den unterschiedlichsten Branchen zu erkennen. Das spannende dabei: Die Bedeutung vieler dieser Branchen steigt und die Bedeutung von Graphit als kritischer Rohstoff dürfte damit in den nächsten Jahren stetig ansteigen.

Das Marktforschungsunternehmen Mordor Intelligence erwartet für den Graphitmarkt eine jährliche Wachstumsrate von 5% im Zeitraum 2022 bis 2027. Zu den größten Wachstumstreibern gehören die steigende Nachfrage in der Lithium-Ionen-Batterieindustrie und die immer häufigere Verwendung von Graphit in nachhaltigen und umweltfreundlichen Technologien. Dem Bericht zufolge gibt es drei Hauptbranchen, die den Graphitmarkt antreiben.

Die Metallurgie (Elektroden, feuerfeste Materialien, Gießereien) mit über 50% Marktanteil. Die Autobranche (mit Fokus auf E-Mobilität). Die Elektronik.

Graphit-Aktien: Diese Unternehmen spielen auf dem Graphitmarkt eine wichtige Rolle

Evolution Energy Minerals (ISIN: AU0000180200): Das australische Unternehmen besitzt eines der interessantesten Projekte im Graphitsektor - das Graphitprojekt Chilalo im Südosten Tansanias. Chilalo ist vollständig genehmigt und Evolution strebt an, die Finanzierung für die Erschließung von Chilalo bis März 2023 unter Dach und Fach zu haben, um kurz darauf mit dem Bau beginnen zu können. Evolution hat eine endgültige Machbarkeitsstudie abgeschlossen, die derzeit aktualisiert wird, und Chilalo ist mit einer Bergbaulizenz, Umweltgenehmigungen und einem Umsiedlungsaktionsplan vollständig startklar. Phil Hoskins, Managing Director von Evolution Energy Minerals, erklärt: "Die Produktqualität hebt Chilalo von anderen Graphitprojekten ab - es hat einen hohen Anteil an hochwertigem Grobflockengraphit und sein Feinflockengraphit hat sich als sehr geeignet für die Herstellung von Batterieanodenmaterialien erwiesen. Diese Eigenschaften zusammen mit dem Engagement von Evolution, Chilalo auf nachhaltige und umweltfreundliche Weise voranzubringen, bedeuten, dass Evolution gut positioniert ist, um von der schnell wachsenden Nachfrage nach Graphit zu profitieren und die Erwartungen der Investoren hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung von Chilalo zu erfüllen."

Tesla (ISIN: US88160R1014): Wenn es um E-Mobilität geht, dann denken viele zunächst an Tesla. Kein Wunder, hat der US-amerikanische Konzern die Technologie von E-Autos doch auf besondere Weise vorangetrieben. Graphit gehört dabei dazu, Tesla kauft den Rohstoff regelmäßig ein.

Samsung (ISIN: US7960502018): Auch Samsung benötigt Graphit für die eigenen Produkte wie Handys und Laptops. Ein weiteres großes Unternehmen, welches eine wichtige Rolle im Graphitmarkt spielt.

Graphit: Ein spannender Markt mit guten Zukunftsaussichten

Es spricht eine ganze Menge dafür, dass der Graphitmarkt in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen und wachsen wird. Das sorgt für spannende Konstellationen am Aktienmarkt, auf dem sich einige Unternehmen tummeln, die mit Graphit etwas zu tun haben. Anlegerinnen und Anleger, die sich für Rohstoffe wie Graphit interessieren, können auch auf Rohstoff-ETFs, wie die folgenden, zurückgreifen.

iShares Diversified Commodity Swap (ISIN: IE00BDFL4P12)

Legal & General Longer Dated All Commodities (ISIN: IE00B4WPHX27)

Market Access Rogers International Commodity (ISIN: LU0249326488)

