Unterföhring (ots) -23. Oktober 2022. Erfolgs-Show mit Biss. 4,43 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite) feiern am Samstagabend, wie Schauspieler Felix von Jascheroff die Maske der BLACK MAMBA lüftet. Im Interview nach der Demaskierung strahlt der GZSZ-Star: "Das ist das absolut größte Abenteuer, das ich je erlebt habe. Das war ein Riesen-Spaß für mich.""The Masked Singer" überzeugt mit einem starken Marktanteil von 15,3 Prozent (Z. 14-49 Jahre). Im Anschluss punktet das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial", moderiert von Annemarie Carpendale, mit sehr guten 12,2 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.).Eine Schlange mit Schlangen-Phobie.Im Duett mit der ZAHNFEE performt die BLACK MAMBA zunächst "Beauty & The Beast" (Ariana Grande und John Legend) und anschließend im Solo "Unholy" von Sam Smith. Rate-Queen Ruth Moschner hat "keinen blassen Schimmer", wer unter der Schlangen-Maske stecken könnte. Auch Giovanni Zarrella kann sich nur Rateteam-Kollegin Stefanie Kloß anschließen, die als großer GZSZ-Fan als einzige schnell einen klaren Verdacht hat: Unter der BLACK MAMBA muss Felix von Jascheroff stecken. Auch die MaskedSinger-Fans in der JoynMe-App setzen auf den Schauspieler. Und behalten Recht. Felix von Jascheroff hebt die BLACK MAMBA Maske und verrät: "Was keiner weiß: Ich habe riesige Angst vor Schlangen. Das war hier für mich wie eine Therapiestunde, die ich hiermit erfolgreich abgeschlossen habe."Welche Stars verbergen sich unter den Masken?Im "The Masked Singer"-Halbfinale am Samstag, 29. Oktober 2022, live um 20:15 Uhr, geht Deutschlands größtes TV-Rätsel auf ProSieben weiter. Welcher Star verbirgt sich unter ROSTY, GOLDI, DER WERWOLF, DIE ZAHNFEE und DER MAULWURF?"The Masked Singer" - die siebte Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynAusführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der"The Masked Singer"-PresseseiteLive-Show verpasst?Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.Alle Highlights aus den Shows und Infos zu "The Masked Singer - Live on Tour 2023" finden die Fans auf http://themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business IntelligenceErstellt: 23.10.2022 (vorläufig gewichtet)