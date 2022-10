Trotz wahrscheinlich kommender Rezession und weiteren Zinserhöhungen zeigte sich der deutsche Aktienmarkt zuletzt stabil. In der neuen Woche könnte sich die freundliche Tendenz noch fortsetzen. Der DAX könnte sogar die 13.000-Punkte-Marke in Angriff nehmen. Viel wird jedoch von den Quartalszahlen von gleich 12 DAX-Unternehmen abhängen. Der Wochenausblick. Am Ende der vergangenen Woche, die überwiegend freundlich verlief, hat der DAX einen Teil seiner Tagesgewinne zwar wieder abgegeben. Doch im späteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...