News von Trading-Treff.de Die Volatilität ist weiterhin extrem hoch. Diese Woche endet allerdings mit schönen Kursgewinnen. So kann der S&P500 4.74% zulegen. In den anderen Indizes sieht es ähnlich gut aus. Und auch bei mir stimmen 34.312,27 EUR Gewinn versöhnlich. Gewinn von 34.312,27 EUR im Depot Die Kriterien der Marktampel entspannen sich in einigen Fällen. Insgesamt bleibt der Status aber weiter bei rot. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...