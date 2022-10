Der neue Börsendienst FAST BREAK aus unserem Hause hat nun die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200% Performance in nur wenigen Tagen. Erfahren Sie hier mehr: https://bit.ly/3VJCAA6 Max Otte spricht im Interview über klassische Fehler, die man nicht machen sollte. Darunter "Errors of Commission" und "Errors of Omission". Was darunter zu verstehen ist und welchen "Omission"-Fehler er selbst schon gemacht hat - Stichwort Amazon - sehen Sie im Video. Und: Warum sich jetzt noch Investments im Öl- und Gassektor lohnen und warum Otte Big Techs wie Amazon, Apple und Alphabet-Aktien nicht als teuer ansieht, jetzt gleich einschalten! 00:00 Einleitung 00:39 Errors of Commission 02:08 Errors of Omission 03:56 Fehler in der aktuellen Marktsituation 05:36 Jetzt noch in Öl- und Gasaktien rein - 07:49 Einzelaktien oder was - 08:47 Big Techs 11:56 Bearish bei Pharma-Aktien