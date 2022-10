EQS-News: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Lloyd Fonds Aktiengesellschaft: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen; growney überzeugt durch weiteres überproportionales Wachstum



23.10.2022 / 17:02 CET/CEST

Corporate News Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen growney überzeugt durch weiteres überproportionales Wachstum Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um bis zu 900.000,00 EUR zum Ausgabepreis von 6,75 EUR je neuer Aktie beschlossen

Aktionäre und Investoren können unter Berücksichtigung einer Mindestanlagesumme von 100.000,00 EUR an der Barkapitalerhöhung teilnehmen

Aufstockung der Beteiligung an der growney GmbH auf 85 % noch für Q4 2022 erwartet Hamburg, 23. Oktober 2022 Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat der Lloyd Fonds AG haben die Durchführung einer wertpapierprospektfreien Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu 900.000,00 EUR beschlossen. Zu diesem Zweck sollen bis zu 900.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben werden. Der Ausgabepreis je neuer Aktie wurde mit 6,75 EUR festgelegt und liegt damit ca. 12 % über dem aktuellen Börsenkurs (XETRA Schlusskurs 21.10.22). Aufgrund der positiven Wahrnehmung der Gesellschaft und ihrer Equity Story bei den Aktionären und im Kreise potenzieller Investoren ist der Vorstand überzeugt, die Barkapitalerhöhung auch zu einem über dem aktuellen Börsenkurs liegenden Preis platzieren zu können. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 voll gewinnberechtigt. Durch die Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von 15.515.114,00 EUR um bis zu 5,8 % erhöhen. Zur Zeichnung der neuen Aktien wurde die futurum bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main mit der Maßgabe zugelassen, die neuen Aktien an von der Gesellschaft zugelassene Investoren ab einem Mindestanlagebetrag von 100.000,00 EUR zu platzieren. Dies entspricht einer Zeichnung von mindestens 14.815 Stk. neuer Aktien durch einen jeden Investor. Um Aktionären der Gesellschaft trotz Ausschluss des Bezugsrechts die Möglichkeit einzuräumen, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen Bestandsaktionäre, die an der Barkapitalerhöhung zu genannten Bedingungen teilnehmen möchten, vorrangig zu berücksichtigen. Die Barkapitalerhöhung wird von dem Kapitalmarkteam der futurum bank AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Interessierte Aktionäre und Investoren, die an der Barkapitalerhöhung teilnehmen möchten, werden gebeten, über ihre Depotbank bei der futurum bank AG eine entsprechende Order bis spätestens zum Freitag, den 28. Oktober 2022, 15:00 Uhr, aufzugeben. Im Falle einer Überzeichnung wird der Vorstand in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Eingangs der Orderaufträge und dem Ordervolumen nach angemessenen Kriterien und unter Berücksichtigung von § 53a AktG über die Zuteilung der neuen Aktien entscheiden und Bestandsaktionäre bevorzugt zum Bezug neuer Aktien zulassen. Der Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft und soll anteilig auch zur Finanzierung des allgemeinen weiteren Wachstums der Gesellschaft und insbesondere zur Erreichung der Wachstumsziele der Strategie 2023/25 2.0 verwendet werden. Aufstockung der Beteiligung an der growney GmbH auf 85 % noch für Q4 2022 erwartet Das Berliner FinTech und Robo Advisory-Unternehmen growney GmbH hat sein weiteres überproportionales Kunden- und Assets under Management (AuM)-Wachstum in den vergangenen Monaten eindrucksvoll fortgesetzt und verwaltet derzeit bereits ein AuM-Volumen in Höhe von rd. 300 Mio. EUR. Seit Anfang März 2022 ist die Lloyd Fonds AG mit 17,75 % an der growney GmbH beteiligt und plant, ihre Beteiligung kurzfristig durch die Ausübung von Optionsrechten gegenüber den Altgesellschaftern und außerdem durch anschließende Bareinlagen in die growney GmbH von insgesamt 2 Mio. EUR auf dann rd. 86,5 % aufzustocken. Der Vorstand geht davon aus, dass das von der Gesellschaft bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angestrengte Inhaberkontrollverfahren zur Aufstockung der Beteiligung an growney kurzfristig abgeschlossen und die Beteiligungsaufstockung noch in Q4 2022 vollzogen werden kann. Es ist außerdem eine Optionsvereinbarung mit dem heutigen Mehrheitsgesellschafter und Gründer Gerald Klein vereinbart, um den Anteil an der growney GmbH final auf 100% erhöhen zu können. Dazu Chief Executive Officer (CEO) Dipl.-Ing. Achim Plate: "growney hat den eingeschlagenen Wachstumspfad auch im Jahr 2022 beeindruckend bestätigt. Der begonnene gemeinsame Know-how-Transfer mit unserem WealthTech LAIC ermöglicht uns nun die Optimierung zielgerichteter datenbasierter Angebote sowohl für private als auch institutionelle Kunden voranzutreiben". Über die Lloyd Fonds AG: Die Lloyd Fonds AG ist ein innovatives Finanzhaus, das mit aktiven, nachhaltigen und digitalen Investmentlösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die Lloyd Fonds AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Im Geschäftsfeld LLOYD FONDS erfolgt eine Positionierung als Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-, Renten- und Mischfonds mit einem klaren Fokus auf aktiven Alpha-Strategien. Alle, durch erfahrene Fondsmanager mit nachgewiesenem Track-Rekord gesteuerten Fonds, berücksichtigen einen integrierten Nachhaltigkeitsansatz im Investmentprozess. Im Geschäftsfeld LLOYD VERMÖGEN erfolgt eine proaktive, ganzheitliche 360° Umsetzung der individuellen Ziele von vermögenden Kunden in einer persönlichen Vermögensverwaltung. Im Geschäftsfeld LLOYD DIGITAL werden über das WealthTech LAIC und das FinTech growney digitale und risikooptimierte Anlagelösungen für Privatanleger und institutionelle Kunden angeboten. Kontakt:

Kontakt:

Hendrik Duncker IR/PR Lloyd Fonds AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@lloydfonds.de







