Halloween steht wieder vor der Tür. Angesichts sinkender Temperaturen und wechselhaften Wetters eine gute Gelegenheit, sich einmal das passende Programm der großen Streaminganbieter anzuschauen. Neue Halloween-Filme bei Amazon Prime The Wolf of Snow Hollow (ab 1. Oktober) The Nun (ab 3. Oktober) ES: Kapitel 1 & 2 (ab 9. Oktober) The Purge - Teil 1 (ab 23. Oktober) Corpse Bride - Hochzeit mit einer Leiche (ab 28. Oktober) Nope (zum Kaufen ab 20. Oktober) Neue Halloween-Filme bei Disney Plus Werewolf By Night (ab 7. Oktober) Hocus Pocus 2 (30. Oktober) Frankenweenie Neue Halloween-Filme bei Netflix The Curse of Bridge Hollow (ab 14. Oktober) Mr. Harrigan's Phone (ab 5. Oktober) var embedId = "1c65dc7ad92e348be47062568657b8f0"; var embed = "PGRpdiBjbGFzcz0idmlkZW9FbWJlZCI+PGlmcmFtZSBsb2FkaW5nPSJsYXp5IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUtbm9jb29raWUuY29tL2VtYmVkLzRVbl9rZXI3MWRnP2ZzPTEmZW5hYmxlanNhcGk9MSIgd2lkdGg9IjYyMCIgaGVpZ2h0PSIzNjUiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj48L2lmcmFtZT48L2Rpdj4K"; var script = ""; var scriptAttr = []; var isScriptUrl = false; window.embeds = window.embeds || []; window.embeds.push({embedId: embedId, embed: embed, script: script, scriptAttr: scriptAttr, isScriptUrl: isScriptUrl }); Empfohlene redaktionelle Inhalte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...