Straubing (ots) -



Die Europäische Union wollte eigentlich mit ihrem "Global Gateway"-Projekt gegen die Neue Seidenstraße antreten. Doch dafür ist kein Geld da, wie aus Brüssel zu hören ist. Die Energiekrise, die Inflation und desolate Haushalte in einigen Mitgliedstaaten zehren die Reserven auf. Was die Frage aufwirft, woher all die Milliarden kommen sollen, von denen Olaf Scholz richtigerweise spricht. Die USA könnten als maßgeblicher Finanzier beim Wiederaufbau ausfallen. Vor den amerikanischen Zwischenwahlen Anfang November mehren sich die Stimmen aus dem Trump-Flügel der Republikaner, die gegen die Milliardenzahlungen an die Ukraine mobil machen. Das alles darf kein Grund sein, die Menschen in der Ukraine allein zu lassen.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5351692

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de