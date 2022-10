Aurubis Aktie scheint sich langsam wieder zu lösen von den Jahrestiefs. Vielleicht liegt es an der generellen möglicherweise beginnenden Markterholung, an der zuletzt bestätigten Prognose, den guten Neunmonatszahlen zum 30.06.2022 oder vielleicht auch an der Wasserstoffinitiative und ihrer beginnenden Umsetzung? Die Aurubis AG (ISIN: DE0006766504) konnte diese Woche loslegen. Feierlich. Grosser Bahnhof nennt man das wohl - und was wurde gefeiert? Nicht mehr und nicht weniger als der mögliche Startschuss zur Decarbonisierung des Kupferdrahtproduktion. Die handelnden Personen? Bundeswirtschaftsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...