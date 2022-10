Anfang Oktober 2022 hätte ein einzelnes menschliches Haar bei SpaceX beinahe für den Abbruch des Starts einer Falcon-9-Rakete mit den vier Crew-5-Astronaut:innen an Bord gesorgt. Letztlich kamen die Astronaut:innen gut bei der ISS an. Am 5. Oktober 2022 hob eine Falcon-9-Rakete vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. An Bord des SpaceX-Raumschiffs Dragon Endurance befanden sich vier Astronaut:innen, die am 6. Oktober, rund 29 Stunden nach dem Start, an der Internationalen Raumstation ISS ...

