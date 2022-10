Die Ripple-Community hatte in den Vorwochen einige Theorien veröffentlicht und Cardano-Gründer Charles Hoskinson mit der Klage durch die US-Börsenaufsicht in Verbindung gebracht. Cardano-Gründer Charles Hoskinson hatte vor wenigen Wochen die XRP-Community aufgebracht, als er das Unternehmen Ripple für seine Vorgehensweise im Gerichtsverfahren gegen die US-Börsenaufsicht SEC kritisiert hatte. Ripple setzt seinen Fokus vor allem auf eine Rede des ehemaligen SEC-Direktors William Hinman. Hinman hatte damals erklärt, dass Bitcoin und Ethereum keine Wertpapiere seien. In den Aussagen sehen viele Investoren eine Bevormundung Ethereums. Im Mittelpunkt der Kritik der XRP-Community stand nach den Aussagen Hoskinsons Hoskinson selbst. Einige sprachen sogar davon, dass Hoskinson an der Klage beteiligt sein könnte. In einem Interview mit dem YouTuber BitBoy Crypto kritisierte er die XRP-Community nun für die ...

