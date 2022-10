Neue Integration jetzt sowohl in John Deere als auch in DCW Integrations Marketplaces verfügbar

Digital Construction Works (DCW), ein führender Anbieter von Software-Integrationen und -Lösungen für das Baugewerbe, meldet, dass JDLink Connectivity, eine Lösung von John Deere für drahtlose Konnektivität, in seinem DCW iPaaS ("Integrations Platform as a Service")-Marktplatz verfügbar ist.

Durch die Integration von JDLink können Telematikdaten von John Deere-vernetzten Maschinen in der DCW Integrations Platform gesammelt und in automatisierten Workflows, Dashboards und Berichten verwendet werden. In Kombination mit anderen integrierten Datenquellen, wie Maschinensteuerungs- und Einsatzplanungssystemen, bietet die Integrationsplattform einen tieferen Einblick in die Aktivitäten auf der Baustelle und ermöglicht so die Optimierung von Projekten, Maschinen und Bedienerleistung.

"Die Möglichkeit, JDLink mit anderen in Bauprojekten verwendeten Produkten zu integrieren, ist ein großer Schritt nach vorne bei der Förderung digitaler Fähigkeiten. Wir ermöglichen die Verbindung zwischen der Baustelle und dem Office", so Jason Hallett, CEO von Digital Construction Works. Hallett erklärte weiter: "Durch Automatisierung und Verfügbarkeit integrierter Daten erhält man einen besseren Einblick in die Gesamtleistung und den Status eines Projekts. Dank dieser konsolidierten Ansicht haben Kunden wie beispielweise RDO einen vollständigen Überblick über alle ihre Baumaschinen und Fahrzeuge. So können diese Unternehmen ihre Effizienz und Betriebszeiten maximieren und ihre Kommunikationsabläufe verbessern."

"Die Fähigkeit, JDLink mit anderen Technologien für Bauprojekte zu integrieren, ermöglicht es uns, mehrere Lösungen miteinander zu verbinden, wodurch eine doppelte Eingabe von Informationen nicht mehr erforderlich ist. Auch können dank der Integration jetzt Analysen auf der Grundlage aggregierter Daten durchgeführt werden, die bislang ohne die DCW Integrations Platform nicht möglich waren", so Adam Gilbertson, Vice President von RDO Equipment Co., einem großen internationalen John Deere-Händlernetz. "Wir sind schon gespannt darauf, wie sich diese Verbindung für Bauunternehmer auswirkt, die versuchen, Entscheidungen zur Effizienzsteigerung auf der Baustelle zu treffen"

FUNKTIONEN:

Erhalt von Maschinenstandort- und Leistungsdaten von JDLink

Erhalt von Organisations- und Fuhrparkinformationen von JDLink

Überall und jederzeit Zugriff auf Informationen

VORTEILE

Visualisierung von Datenpunkten wie Kraftstoffverbrauch und Leerlaufzeit auf einem zentralen Dashboard

Gewinnung eines tieferen Einblicks in die Maschinenleistung durch eine Kombination von JDLink-Datenpunkten mit Aufgabeninformationen und Informationen aus Maschinensteuerungssystemen

Erfassung des Bedienerverhaltens durch eine Kombination von JDLink-Datenpunkten mit Maschinensteuerungssystemen

Detaillierte Einblicke in den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen in Verbindung mit Aktivitäten auf der Baustelle durch die Kombination von JDLink-Daten mit Maschinensteuerungssystemen

Einfache Durchführung der täglichen Arbeiten

Digital Construction Works (DCW) ist am Topcon Positioning Systems-Stand, Halle A2, Stand 249, auf der Bauma World Trade Fair, 24. 30. Oktober in München, Trade Fair Center Messe München, vertreten. Das Unternehmen präsentiert seine Integrations Platform-Lösung zur Verfolgung des Baufortschritts und seine Dienstleistungen, Produkte und integrierte Lösungen für die Bauüberwachung, die Topcon-Sensoren mit Infrastruktur-IoT-Sensoren kombinieren. DCW ist ein Joint-Venture-Unternehmen von Topcon Positioning Systems und Bentley Systems.

Die Bauma ist die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte.

Über Digital Construction Works, Inc. (DCW):

Digital Construction Works (DCW) ist ein Anbieter von Integrationsdienstleistungen und -lösungen. DCW verwaltet den mit der Integration des Technologie-Ökosystems verbundenen Aufwand und senkt die dafür anfallenden Belastungen, indem es einen Mehrwert durch Workflow-Automatisierung und Anwendungs-Know-how unter Berücksichtigung aktueller und geplanter Technologieinvestitionen bietet. Die DCW Integrations Platform orchestriert die verbundenen Datenquellen und Arbeitsabläufe, sodass Projekteinblicke gewonnen werden können, die zu einem effizienteren und rentableren Betrieb beitragen. DCW bietet außerdem Dienstleistungen, Produkte und integrierte Lösungen für die Bauüberwachung, bei denen Topcon-Sensoren mit Infrastruktur-IoT-Sensoren kombiniert werden. www.digitalconstructionworks.com

